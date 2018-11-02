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02.11.2018 06:30
Рубрика: Экономика

Распознать финансовую пирамиду может лишь каждый четвертый россиянин

Текст: Юлия Кривошапко

Лишь каждый четвертый россиянин отличает финансовую пирамиду от легальных способов сберечь и преумножить капитал, выяснили аналитики НАФИ в ходе проведенного опроса.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Если сравнивать эти результаты с полученными в 2017 году, процент людей, верно идентифицирующих финансовую пирамиду среди списка возможных сберегательных и инвестиционных инструментов, практически не изменился, отмечают исследования.

Фото: Photoxpress
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Респондентам было предложено найти "финансовую пирамиду" в списке различных способов вложения средств: от банковских вкладов до паевых инвестиционных фондов.

Верным вариантом был ответ: "Финансовая организация, обещающая гарантированный 35% рост вложений через год".

"Во-первых, гарантированный рост вложений в России может обещать только банк, участвующий в системе страхования вкладов. Во-вторых, доходность в 35% многократно выше средней ставки по банковскому вкладу", - поясняет Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ.

Правильный ответ выбрали 24% респондентов. Еще 18% затруднились указать какой-либо вариант (их доля постепенно снижается с 2009 года), а 15% сказали, что ни один из предложенных вариантов не является "пирамидой".

Фото: Пресс-служба МВД РФ
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Чаще других правильно определяют финансовые пирамиды жители Москвы и Санкт-Петербурга (33%), люди с высшим образованием (27%), реже - жители сел (19%) и безработные (19%).

Обещание высокой гарантированной доходности - один из признаков финансовой пирамиды, которые выделяет Банк России. Также в этом списке массированная реклама в средствах массовой информации, интернете, отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации и выплата средств новым участникам из денег, ранее внесенных другими вкладчиками.

Экономика Финансы Общество Финансовые пирамиды
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