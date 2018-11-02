Озвучены российские цены на обновленную Mazda 6

Компания Mazda озвучила российские цены на обновленную "шестерку". Cтоимость седана стартует с 1 431 000 рублей - на 74 000 рублей дороже машины актуальной версии.

Можно будет приобрести седан с тремя двигателями. Машина с двухлитровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 150 л.с. без дополнительных опций обойдется в указанную выше минимальную цену.

Автомобиль с 2,5-литровым усовершенствованным двигателем на 194 лошадиных силы будет стоить от 1 616 000 рублей.

Цена на Mazda 6 с 2,5-литровым турбомотором мощностью 231 л.с. с шестиступенчатой автоматической коробкой передач начинается от 2 172 000 рублей.

Обновленный седан получил новую радиаторную решетку, светодиодную адаптивную переднюю оптику, активные элементы в воздухозаборнике переднего бампера, которые улучшают аэродинамику, перенастроенную подвеску, модернизированное ручное управление.

Фото: Пресс-служба Mazda.

Сиденья Mazda 6 имеют новую набивку и оптимизированную форму. Медиасистема оснащена новым восьмидюймовым дисплеем с повышенной контрастностью и проектор, выводящий изображение на лобовое стекло.

Седан будет представлен, в том числе, в топовой версии Signature с салоном, отделанным дорогой кожей Nappa, замшей и натуральным деревом белого японского ореха.

Премьера обновленной Mazda 6 состоялась в ноябре прошлого года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Отметим, что одновременно с обновленной "шестеркой" на нашем рынке пока доступна дорестайлинговая версия седана. Ее можно купить от 1 377 000 рублей.

Ранее стало известно, что обновленная Mazda CX-5 получила турбомотор и роскошную комплектацию Exclusive Mode.