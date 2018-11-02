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02.11.2018 21:09
Проект: В регионах

Брянская область будет развивать сотрудничество с Беларусью

Текст: Наталья Сирота (Брянск)
После подписаний соглашений на Славянском международном экономическом форуме состоялся пресс-подход губернатора Брянской области Александра Богомаза к представителям СМИ, во время которого он подвел итоги пленарного заседания форума.

Александр Богомаз отметил, что выступления всех участников форума должны помочь сформулировать основные направления цифровой трасформации и сегодня особую важность представляют социальные последствия цифровой экономики. В частности, он отметил, что если в настоящее время услугами МФЦ в регионе пользуются 70 процентов жителей Брянской области, то на ближайшее будущее стоит задача довести эту цифру до ста процентов.

Фото: Пресс-служба правительства Брянской области
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Александр Богомаз обратил внимание на то, что современный бизнес не может эффективно развиваться без цифровизации. Например, компания "Мираторг", которая благополучно работает в регионе, сегодня содержит 400 тысяч голов КРС. Без современных технологий невозможно содержать такое стадо, учитывать вакцинацию, кормление, и многое другое. Но для широкого внедрения цифровых технологий в различные сферы экономики следует "созреть" руководителям и переводить свои производства на новые рельсы, считает глава региона. Важно, чтобы этот процесс шел естественным образом, а не насаждался сверху, и чтобы бизнес понимал, что следует делать в современных условиях, чтобы быть прибыльным.

Александр Богомаз отметил, что бизнес в Брянской области развивается стабильно и с положительной динамикой. Особое место в сотрудничестве брянских предприятий играет республика Беларусь. Только за первое полугодие текущего года товарооборот с зарубежными государствами (а их порядка ста стран мира) вырос на 29,9 процента и составил 590 миллионов долларов США. Доля белорусских предприятий в этих показателях - 48 процентов.

- Есть все предпосылки, чтобы и в будущем успешно развивать наше сотрудничество с республикой Беларусь, - считает Александр Богомаз.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск VII Славянский международный экономический форум
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