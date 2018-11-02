Брянская область будет развивать сотрудничество с Беларусью

После подписаний соглашений на Славянском международном экономическом форуме состоялся пресс-подход губернатора Брянской области Александра Богомаза к представителям СМИ, во время которого он подвел итоги пленарного заседания форума.

Александр Богомаз отметил, что выступления всех участников форума должны помочь сформулировать основные направления цифровой трасформации и сегодня особую важность представляют социальные последствия цифровой экономики. В частности, он отметил, что если в настоящее время услугами МФЦ в регионе пользуются 70 процентов жителей Брянской области, то на ближайшее будущее стоит задача довести эту цифру до ста процентов.

Александр Богомаз обратил внимание на то, что современный бизнес не может эффективно развиваться без цифровизации. Например, компания "Мираторг", которая благополучно работает в регионе, сегодня содержит 400 тысяч голов КРС. Без современных технологий невозможно содержать такое стадо, учитывать вакцинацию, кормление, и многое другое. Но для широкого внедрения цифровых технологий в различные сферы экономики следует "созреть" руководителям и переводить свои производства на новые рельсы, считает глава региона. Важно, чтобы этот процесс шел естественным образом, а не насаждался сверху, и чтобы бизнес понимал, что следует делать в современных условиях, чтобы быть прибыльным.

Александр Богомаз отметил, что бизнес в Брянской области развивается стабильно и с положительной динамикой. Особое место в сотрудничестве брянских предприятий играет республика Беларусь. Только за первое полугодие текущего года товарооборот с зарубежными государствами (а их порядка ста стран мира) вырос на 29,9 процента и составил 590 миллионов долларов США. Доля белорусских предприятий в этих показателях - 48 процентов.

- Есть все предпосылки, чтобы и в будущем успешно развивать наше сотрудничество с республикой Беларусь, - считает Александр Богомаз.