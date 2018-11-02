Брянский сырный кластер станет цифровым

Два завода по производству сыров модернизируют в Брянской области. В рамках седьмого Славянского международного экономического форума генеральный директор ЗАО "Умалат" Алексей Мартыненко подписал с правительством региона соглашение о реконструкции предприятия почти на миллиард рублей.

О модернизации заявили и в товариществе на вере "ТнВ "Сыр Стародубский". Стоимость этого проекта достигает почти 700 миллионов рублей.

Представители предприятий отметили, что, помимо совершенства технологических процессов - то самой автоматизации, о которой так много говорили несколько лет назад, - на заводах озаботились цифровизацией производства. Эксперты отметили, что эти два понятия необходимо разграничивать. Цифровизация позволяет "научить" уже производственные мощности работать ради конкрентной цели.

К примеру, побочным продуктом производства известных стародубских сыров всегда была молочная сыворотка. И если раньше сбыть ее на рынке было проблематично, то новые автоматизированные линии позволяют огромные объемы сыворотки высушивать до порошка. Он же пользуется спросом у производителей кормов для животных и кондитеров, а продвигать продукт, контролируя его качество, как раз и позволяют цифровые технологии.