Брянским врачам создали базу данных о пациентах

Участникам Славянского международного экономического форума представили результаты цифровизации здравоохранения. Руководитель профильного департамента Брянской области Андрей Бардуков заявил, что регион входит в десятку лучших по цифровому здравоохранению.

- Но дорога к этому результату была длинной и сложной, - заметил он.

Сегодня в Брянской области действуют свыше десятка сервисов как для врачей, так и для пациентов.

- У каждого врача роботизированное рабочее место, с защищенным каналом связи, - отметил Бардуков. - Важно, что уже сформирована объемная база данных о пациентах. Для чего это нужно? В медицине бывают экстремальные ситуации. И вот именно эта база данных позволяет получить всю историю жизни и здоровья пациента буквально за две минуты. Анализируя эту информацию, врачи и принимают решение о дальнейших манипуляциях.

Примечательно, что цифровую систему в здравоохранении создала местная IT-компания. Чиновник отметил, что одним из достоинств этого партнера как раз и стало знание региональных особенностей и потребностей.