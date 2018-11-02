Будущие инженеры представили на выставке форума 3D-разработки

На стенде деловой выставки "Образование в цифровой экономике" самыми юными представителями, занимающимися ИТ-технологиями, стали учащиеся 3D-лаборатории "Перспектива" Брянского областного губернаторского Дворца детей и юношества имени Ю.А.Гагарина. Руководитель лаборатории Андрей Салов отметил, что участие в такой серьезной выставке дает возможность познакомить представителей производств региона с разработками детей (возраст учеников лаборатории от 8 до 17 лет). Вместе со своим руководителем на выставке присутствовали десятиклассники Катя и Женя, чьи модели 3D загородного коттеджа, ночного светильника были представлены на выставке. Кроме того, на выставке были представлены чертежи модельных тисков, гидронасоса, которые ребята делали на соревнованиях WorldSkills.

Андрей Салов отметил, что ребята учатся моделировать объекты в среде трехмерной графики, работать с технической документацией. Это очень перспективно для тех детей, которые хотят свою будущую профессию связать с инженерными специальностями.

В этом году учащиеся участвовали в чемпионате "Молодые профессионалы WorldSkills", вышли в финал, прошли отборочный этап в Брянске, а в Москве получили бронзовую награду.

По словам Андрея Салова, сейчас в стране не хватает инженерных кадров и в лаборатории стремятся дать правильный вектор раннему профориентированию детей. Некоторые учащиеся лаборатории "Перспектива" уже выбрали для себя инженерные вузы.