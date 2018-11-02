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02.11.2018 13:23
Рубрика: Транспорт

ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать после завтрака

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Аналитики московского Центра организации дорожного движения рекомендовали жителям столицы тщательно продумывать маршруты и время выезда на личных авто во время праздничных выходных.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В ЦОДД прогнозируют, что движение на столичных магистралях будет затруднено в пятницу и субботу. И если вам не удалось выехать за город или в парк сегодня до обеда, то лучше отправиться в дорогу сразу после завтрака в субботу, отмечает пресс-служба организации.

При этом в центральных районах проблем с парковкой в выходные не ожидается. Зато предельно сложно будет найти место рядом с крупными парками.

#дороги