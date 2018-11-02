ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать после завтрака

Аналитики московского Центра организации дорожного движения рекомендовали жителям столицы тщательно продумывать маршруты и время выезда на личных авто во время праздничных выходных.

В ЦОДД прогнозируют, что движение на столичных магистралях будет затруднено в пятницу и субботу. И если вам не удалось выехать за город или в парк сегодня до обеда, то лучше отправиться в дорогу сразу после завтрака в субботу, отмечает пресс-служба организации.

При этом в центральных районах проблем с парковкой в выходные не ожидается. Зато предельно сложно будет найти место рядом с крупными парками.