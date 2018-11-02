На СМЭФ назвали альтернативу трудовой книжке

Эксперты седьмого Славянского международного экономического форума заявили о скорой смене трудовых книжек на так называемые карты компетенций. При этом записи в них не ограничатся указанием мест работы и сроками.

Участники дискуссионной панели "Новая экосистема занятости", обсуждая реалии современного рынка труда, отметили, что пока нормативная база не успевает меняться вслед за трансформацией работодателей и сотрудников. Первые теперь не заботятся об условиях труда коллектива, предпочитая "удаленных специалистов", те же, в свою очередь, могут выбрать нескольких работодателей и успешно совмещать до десятка работ.

При этом трудовая книжка - в нынешнем ее виде - далеко не отражает опыт работы специалиста. А вот карта компетенций, о которой уже давно говорят эксперты от центров занятости и рекрутинговых агентств, могла бы включить в себя и перечень тех навыков и умений, которые как рази делают человека конкурентоспособным на рынке труда.