На СМЭФ назвали условие для интеграции бизнеса России и Беларуси

Он подчеркнул, что приграничное положение Брянской области дает множество возможностей. Однако цифровизация позволяет создать более эффективные модели сотрудничества между бизнесом России и Беларуси, так и показывает некоторые барьеры между предпринимателями обеих стран.
- Приведу вот такой житейский пример, - начал Чеслав Шульга. - Встречаются два бизнесмена из разных стран, и если они не знают языка друг друга, то эффективность их разговора будет весьма скромна без переводчика.
То же самое, по его словам, можно сказать и о цифровых платформах. Несоответствие их - как тот же языковой барьер, - мешает продуктивному сотрудничеству.
- Бизнесмен из Могилева может найти в Сети предпринимателя из Брянска, но пока нельзя проверить, насколько этот человек надежен. Нет данных о том, с какими белорусскими партнерами он работал, - говорит Шульга. - При этом молодые люди, которые относят себя к малым предпринимателям, видят большие перспективы в "цифре". Так, благодаря синхронизации баз данных и технологических процессов приграничное сотрудничество малого бизнеса может стать более динамичным.
Пока же, по словам представителя посольства, из-за несоответствия цифровых платформ, приграничные предприниматели страдают от бюрократии.
- Я знаю бизнесмена, который возит хлеб из Витебска. По сто килограммов каждый день, - говорит Шульга. - Но для этой поставки ему нужно оформить тот же объем документов, что оформляется на поставку муки. Только муку он покупает раз в месяц а хлеб возит каждый день. Поэтому малый бизнес, как никто другой, заинтересован в "цифре" и интеграции "цифры".