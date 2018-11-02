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Проект: В регионах

На СМЭФ назвали условие для интеграции бизнеса России и Беларуси

Текст: Анна Скрипка (Брянск)
Цифровизация экономики должна проходить синхронно в государствах-партнерах, прозвучало в рамках пленарного заседания седьмого Славянского международного экономического форума. Руководитель отделения посольства Беларуси в РФ в Смоленске Чеслав Шульга, говоря о нормотворчестве в сфере умных технологий, отметил, что сама цифровизация входит в нашу жизнь независимо от того, регулируются ее нюансы или нет.
Фото: Пресс-служба правительства Брянской области Фото: Пресс-служба правительства Брянской области
Фото: Пресс-служба правительства Брянской области

Он подчеркнул, что приграничное положение Брянской области дает множество возможностей. Однако цифровизация позволяет создать более эффективные модели сотрудничества между бизнесом России и Беларуси, так и показывает некоторые барьеры между предпринимателями обеих стран.

- Приведу вот такой житейский пример, - начал Чеслав Шульга. -  Встречаются два бизнесмена из разных стран, и если они не знают языка друг друга, то эффективность их разговора будет весьма скромна без переводчика.

Фото: Depositphotos
В Брянске покажут новые цифровые технологии

То же самое, по его словам, можно сказать и о цифровых платформах. Несоответствие их - как тот же языковой барьер, - мешает продуктивному сотрудничеству.

- Бизнесмен из Могилева может найти в Сети предпринимателя из Брянска, но пока нельзя проверить, насколько этот человек надежен. Нет данных о том, с какими белорусскими партнерами он работал, - говорит Шульга. - При этом молодые люди, которые относят себя к малым предпринимателям, видят большие перспективы в "цифре". Так, благодаря синхронизации баз данных и технологических процессов приграничное сотрудничество малого бизнеса может стать более динамичным.

Пока же, по словам представителя посольства, из-за несоответствия цифровых платформ, приграничные предприниматели страдают от бюрократии.

- Я знаю бизнесмена, который возит хлеб из Витебска. По сто килограммов каждый день, - говорит Шульга. - Но для этой поставки ему нужно оформить тот же объем документов, что оформляется на поставку муки. Только муку он покупает раз в месяц а хлеб возит каждый день. Поэтому малый бизнес, как никто другой, заинтересован в "цифре" и интеграции "цифры".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск VII Славянский международный экономический форум
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