На СМЭФ назвали условие для интеграции бизнеса России и Беларуси

Цифровизация экономики должна проходить синхронно в государствах-партнерах, прозвучало в рамках пленарного заседания седьмого Славянского международного экономического форума. Руководитель отделения посольства Беларуси в РФ в Смоленске Чеслав Шульга, говоря о нормотворчестве в сфере умных технологий, отметил, что сама цифровизация входит в нашу жизнь независимо от того, регулируются ее нюансы или нет.

Он подчеркнул, что приграничное положение Брянской области дает множество возможностей. Однако цифровизация позволяет создать более эффективные модели сотрудничества между бизнесом России и Беларуси, так и показывает некоторые барьеры между предпринимателями обеих стран.

- Приведу вот такой житейский пример, - начал Чеслав Шульга. - Встречаются два бизнесмена из разных стран, и если они не знают языка друг друга, то эффективность их разговора будет весьма скромна без переводчика.

То же самое, по его словам, можно сказать и о цифровых платформах. Несоответствие их - как тот же языковой барьер, - мешает продуктивному сотрудничеству.

- Бизнесмен из Могилева может найти в Сети предпринимателя из Брянска, но пока нельзя проверить, насколько этот человек надежен. Нет данных о том, с какими белорусскими партнерами он работал, - говорит Шульга. - При этом молодые люди, которые относят себя к малым предпринимателям, видят большие перспективы в "цифре". Так, благодаря синхронизации баз данных и технологических процессов приграничное сотрудничество малого бизнеса может стать более динамичным.

Пока же, по словам представителя посольства, из-за несоответствия цифровых платформ, приграничные предприниматели страдают от бюрократии.

- Я знаю бизнесмена, который возит хлеб из Витебска. По сто килограммов каждый день, - говорит Шульга. - Но для этой поставки ему нужно оформить тот же объем документов, что оформляется на поставку муки. Только муку он покупает раз в месяц а хлеб возит каждый день. Поэтому малый бизнес, как никто другой, заинтересован в "цифре" и интеграции "цифры".