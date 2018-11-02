Появились подробности конфликта актера сериала "Бригада" с итальянцем

История конфликта актера сериала "Бригада" Даниила Страхова с противниками ЗОЖ обрастает подробностями. В частности, канал РЕН ТВ приводит рассказ очевидицы инцидента - женщины, которая работает в офисе, расположенном в Электрическом переулке столицы.

По словам свидетеля, конфликт произошел между Страховым и ее коллегой, итальянцем Арментани Алессандро. Как уточнила женщина, артист вылил на соперника воду из бутылки, предлагая тому прекратить курение на придомовой территории, в ответ на что итальянец "телесных повреждений ему не причинял".

При этом сам Алессандро, передает канал, изложил следующую версию происшествия: 31 октября около шести вечера он стоял на улице и курил электронную сигарету. В какой-то момент около него остановился автомобиль, из автомобиля вышел незнакомый мужчина "и начал без причины толкаться, оскорблять его, после чего сел в машину, припарковал ее и вернулся с бутылкой воды".

Далее, по словам Арментани, неизвестный "без причины открыл бутылку и вылил на него воду. В этот момент он пытался защищаться и начал размахивать руками".

Как подчеркивает иностранец, физической расправой нападавшему он при этом не угрожал

Сообщается, что полиция не может связаться с актером, его телефон выключен, дверь квартиры никто не открывает. Ранее Сергей Голомазов, худрук Театра на Малой Бронной, с которым сотрудничает Страхов, информировал: Даниил в настоящее время находится на гастролях в Нижнем Новгороде.

Кроме того, Голомазов подтвердил, что Страхова никто не избивал.

Меж тем перед этим звучала информация, что актер после инцидента был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Даниил Страхов родился в 1976 году в Москве. Известен по ролям молодого Штирлица в сериале "Исаев" и барона Корфа в "Бедной Насте". Среди других работ: "Мы из будущего", "Грозовые ворота", "Дети Арбата", "Евлампия Романова", лента "Апофегей".