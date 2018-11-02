Славянский экономический форум обозначил главную проблему цифровизации

"Экономика в цифровой экосистеме" - так звучит тема пленарного заседания седьмого Славянского международного экономического форума. Более 1300 представителей регионов России, Беларуси и Сербии собрались в зале Брянской филармонии, чтобы обсудить одну из сквозных тем последнего времени - цифровизацию, барьеры для ее развития, плюсы для экономики и социальной сферы, а также риски, связанные с внедрением новых технологий.

Примечательно, что форум, который проводится почти десятилетие и традиционно акцентирует внимание на экономике Брянской области, давно перестал быть исключительно локальным мероприятием. Глава региона Александр Богомаз, приветствуя участников, отметил, что сегодня форум стал престижной площадкой для интеграции рынков славянских государств.

- Цифровая экономика неслучайно выделена в отдельный национальный проект, - отметил Александр Богомаз. - У нас уже сегодня есть все возможности, чтобы обеспечить цифровое развитие во всех отраслях экономики и социальной сферы. И главное наше богатство сегодня - это талантливые люди и особенно наша прогрессивная и активная молодежь. Новейшие идеи и уникальные технологии рождаются в стенах наших вузов. Однако нельзя не сказать и о том, что проекты по умному земледелию, цифровизации производства невозможны без качественной инфраструктуры.

Сегодня более 80 процентов домохозяйств в регионе подключены к сети Интернет, а примерно десятая часть жителей региона общается с органами власти исключительно посредством электронных сервисов. При этом во многом благодаря цифровым технологиям в регионе повышается индекс промпроизводства - за последний период этот рост достиг почти 25 процентам.

Модератор главной дискуссии, журналист Валерия Мозганова напомнила, что эксперты о экономики ожидают от цифровизации, прежде всего, роста производительности труда.

- Этот показатель должен увеличиться на 30 процентов, - подчеркнула она. - ВВП по самым скромным подсчетам должен вырасти за счет цифровизации на 4,1 триллиона рублей.

Однако даже на региональном уровне, где уже видят отдачу от умных технологий, подчеркнули: "цифра" так стремительно входит в нашу жизнь, что зачастую возникает множество вопросов законодательного плана. Большая часть процессов цифровизации не регламентированы.

- Наше нормотворчество в том виде, какое оно есть сегодня, как технологический процесс рассчитано на другие скорости, - отметил политолог Алексей Чадаев. - И надо, видимо, говорить о других подходах к нормам. Сегодня много говорят о программированном праве и платформенном регулировании. Однако я - так сказать, "от земли", хочу сказать во о чем. А нужно ли нам так много всего регулировать на федеральном уровне? Может быть, оставить там принятие неких рамочных документов, а регионам дать больше возможностей? Вот такой у меня вопрос - пусть на него ответят в рамках дальнейшей дискуссии.