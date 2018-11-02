СМИ: Российского военного эксперта заподозрили в госизмене

Российского военного эксперта, автор нескольких книг по армейской тематике Владимира Неелова заподозрили в государственной измене. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного по статье 275 УК РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Лефортовский суд арестовал военного эксперта согласно постановлению от 26 октября. Неелов находится в СИЗО "Лефортово".

Другие подробности дела не приводятся. Официальных комментариев на данный момент тоже нет.

Минувшим летом стало известно о другом деле, связанном с госизменой. 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева - сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения - обвиняют в передаче секретных сведений по электронной почте, которая произошла в 2012-2013 году. По некоторым данным, речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках.