В Брянске назвали условия перехода на отечественный софт

В России появится каталог отечественных программных продуктов, которые могут быть интегрированы друг с другом.

Об этом на пленарном заседании седьмого Славянского международного экономического форума заявил исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

- У нас уже есть реестр российского ПО, - отметил он, отвечая на реплику о том, что программных продуктов исключительно отечественной разработки мало на рынке. - При этом российские проекты соответствуют всем международным требованиям.

При этом, по словам Лашина, предприниматели, ориентированные на цифровизацию, требуют решений, адаптированных для конкретной отрасли, для чего нужно интегрированное ПО.

- Вот на этом мы и сфокусировались, - отметил эксперт. - И собрали в каталоге платформы, которые состоят из групп программ.

Теперь, по его словам, потребители просто должны решиться не только на финансовые вливания в цифровизацию, но и выделить площадки для пилотирования ПО. Тогда отечественному софту станут доверять больше, и можно будет уверенно говорить об импортозамещении и в этой сфере.