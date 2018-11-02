В Брянске появится детский технопарк

Решение этой проблемы обсуждали на стратегической сессии СМЭФ "Новая инженерная элита - фундамент индустрии 4.0". В ней приняли участие руководители брянских вузов и предприятий, представители орловских и курских вузов, студенты брянских высших учебных заведений.

Разговор шел самый конкретный. В Брянской области вот уже два года реализуют проект создания Центров технического образования (ЦТО), и в ходе сессии инициаторы и организаторы проекта делились опытом, анализировали эффективность работы Центров, которых сегодня насчитывается 11, в планах на ближайшее будущее - создание новых.

Первые пять центров были сформированы в 2016 году на базе крупных школ муниципалитетов, технических вузов. Основная задача - дать школьникам 8-11 классов дополнительные знания по физике, математике, информатике. В создании проекта самое активное участие принимал и принимает заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, который отметил острую нехватку квалифицированных инженерных кадров и в регионе, и в стране в целом.

Анатолий Бугаев отметил, что сегодня в программе старших классов физике отведено всего лишь два часа. Этого недостаточно для того, чтобы подготовиться достойно к экзаменам в вузе. Пробел восполняют занятия в Центрах технического образования.

Директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова рассказала о трудностях, которые приходилось преодолевать при создании Центров. Занятия на базе той или иной школы проходили по субботам, на них собирались старшеклассники из разных школ, и надо было организовать горячее питание, медицинское сопровождение, транспорт. С решением многих задач помогли справиться средства, выделенные из областного бюджета (15 миллионов рублей), а также средства некоторых брянских предприятий, заинтересованных в реализации проекта и подготовки квалифицированных инженерных кадров. Занятия в Центрах ведут преподаватели, прошедшие специальную переподготовку. По словам Татьяны Кулешовой, успех реализации проекта во многом зависит от взаимодействия такой связки, как школа, вузы, работодатель.

В зале присутствовали несколько выпускников Центров технического образования, один из них сообщил, что поступить в Брянский государственный технический университет на факультет информационных систем и технологий ему помогли занятия в Центре. Во-первых, он был хорошо подготовлен по ведущим предметам, а, во-вторых, некоторые брянские вузы при поступлении добавляют от трех до пяти баллов выпускникам ЦТО, что тоже сыграло свою положительную роль.

На этой стратегической сессии Анатолий Бугаев сообщил, что кроме новых Центров технического образования, в Брянской области скоро появится детский технопарк Кванториум, на создание которого из федерального бюджета выделено 72 миллиона рублей.