В Брянске показали цифровую школу и поликлинику

В рамках Славянского международного экономического форума в фойе КЗ "Дружба" открылась выставка, посвященная цифровизации региона в самых различных сферах экономики. Перед началом форума выставку посетил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Главе региона и участникам форума представители компаний рассказали о внедрении ИТ-технологий в производство.

Стенд "Отечественный софт в промышленности" объединил несколько предприятий региона, занимающихся ИТ-разработками. Именно эти предприятия активно выполняют задачу правительства РФ по импортозамещению ИТ-технологий и использованию отечественных разработок. В их числе АО "Метаклэй" (российское производство наносиликатов и полимерных композиций на их основе, используемые в строительной, дорожной, пищевой промышленностях), крупнейшая брянская компания микроэлектроники Карачевский завод "Электродеталь", Брянский машиностроительный завод, а также предприятия легкой и швейной промышленности.

Специалисты "Ростелекома" презентовали аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", который включает в себя аэрофотосъемку, установку аппаратов наблюдения в местах массового скопления людей.

Особый интерес у гостей и участников форума вызвал стенд "Образование в цифровой экономике", где были представлены центры технического образования детей, Центр цифровых компетенций БГИТУ, где будущих специалистов обучают решать сложные технические и экономические задачи. При университете есть также много лабораторий высокий технологий и лабораторий, которые занимаются с детьми, готовят будущих абитуриентов.

По словам директора первого в регионе Центра цифровых компетенций БГИТУ Сергея Новикова, здесь занимаются сквозными технологиями цифровой экономики и сегодня Центр располагает проектами, как федерального, так и регионального уровня. Мы в течение года работаем на различных площадках, отметил Сергей Новиков, особенно на московских площадках в планах применения практического использования цифровых технологий в различных сферах. Сергей Новиков заявил, что миссия Центра цифровых компетенций транслировать лучшие практики в рамках региона. Недавно у нас было открыто целое направление магистратуры по информационной системе и технологиям, и в обучение включены все цифровые технологии, которые прописаны в федеральной программе "Цифровая экономика Российской Федерации", сообщил Сергей Новиков.

Экспозиции стенда "Цифровизация в АПК" знакомили посетителей с использованием ИТ-технологий в сельском хозяйстве Брянской области. По многим направлениям в регионе добились настоящего прорыва. В частности, сегодня 95 процентов земель сельскохозяйственного назначения охвачено космическим мониторингом. Всего же в течение прошлого года на технологические и цифровые решения в сельском хозяйстве региона были направлены 8,3 миллиарда рублей, в пищевую и перерабатывающую промышленность - 2,5 миллиарда рублей.

Серьезных результатов регион добился и в области цифровизации здравоохранения. На стенде в интерактивном режиме можно было познакомиться с деятельностью различных сервисов, доступных жителям региона. В настоящее время в Брянской области полноценно работает цифровая платформа медицинского обслуживания. Во всех лечебных учреждениях автоматизировано делопроизводство, внедрен электронный документооборот и система автоматизации медобслуживания. Для пациентов действует 15 сервисов, для медицинских работников - 12 сервисов, что существенно экономит время, как врачей, так и тех, кто обратился за медицинской помощью.