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02.11.2018 22:24
Проект: В регионах

В Брянске показали новейшие цифровые разработки

Текст: Наталья Сирота (Брянск)
На Славянском международном экономическом форуме состоялась кросс-отраслевая сессия "Цифровой регион". Большая часть обсуждения сессии была посвящена знакомству с цифровыми технологиями, используемыми в различных сферах городской жизни, преимуществам так называемого "умного" дома, а также "умным" кнопкам.

Представители компаний-разработчиков ИТ-технологий презентовали свои разработки. Для многих присутствующих это стало настоящим ликбезом в области цифровизации. Например, специалист крупной российской ИТ-компании рассказал о методе имитационного моделирования и его пользе. Компания готовила проекты для аэропортов Шереметьево, Пулково, РЖД, московского метрополитена по расчету транспортных и пассажирских потоков. Такое моделирование - создание цифрового двойника дает возможность изучить критическую ситуацию, сэкономить время и средства для исправления создавшейся ситуации.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Брянский сырный кластер станет цифровым

Специалист строительной компании, которая работает в регионах, сообщила о том, что объемы рынка строительства "умных" домов растет, но недостаточными объемами, и, как правило, это частный сектор, где вся система водо-, электро-, газоснабжения проектируется под одного заказчика, и в дальнейшем контролируется им с помощью смартфона.

Представитель компании по производству "умных" кнопок презентовал свою продукцию, способную упростить жизнь всем слоям населения. Сегодня существуют десятки различных датчиков, которые можно использовать  в домах, на предприятиях. Например, есть датчики движения в доме, подъезде (и так далее), датчики температуры в квартире и на улице, датчики протечки воды. Срок службы такого оборудования - до десяти лет. "Умную кнопку" можно использовать при оценке качества работы на предприятиях, при вызове консультанта (например, закончилась вода в офисе).

В завершении обсуждения участники кросс-отраслевой сессии пришли к выводу, что регионы находятся пока только в начале пути создания "умных" городов и "умных" домов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск VII Славянский международный экономический форум
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