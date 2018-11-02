В Калуге возбуждено дело после гибели каскадера на съемках

Следователи СК России по Калужской области возбудили уголовное дело после процессуальной проверки трагедии, случившейся на съемках фильма "Ильинский рубеж" в Калужской области. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло 22 октября в ходе съемок на территории бывшего аэродрома под Медынью. При выполнении трюка 31-летний каскадер получил травмы и скончался по дороге в больницу.

Как выяснили следователи, трагедия произошла, когда снимали сцену с участием танков. По сценарию, танк должен был остановиться за три метра до каскадера. Однако по причинам, которые еще предстоит установить, гусеничная машина продолжила движение и наехала на каскадера.

Следственные действия продолжаются. Назначены необходимые экспертизы.