В московском метро будет новая билетная система

Новую билетную систему в ближайшее время введут в московском метро. Как сообщила пресс-служба предприятия, пассажиры получат полный контроль над "Тройками" и даже смогут ими расплачиваться в других регионах.

Основное отличие новой системы - привязка "Тройки" к личному кабинету, как в онлайн-банке, сообщили в пресс-службе метрополитена. Можно будет дистанционно смотреть баланс, блокировать карту, переводить деньги с одного "пластика" на другой. Больше не надо будет при пополнении через интернет активировать баланс на желтых терминалах в метро.

Через какое-то время, когда на аналогичную систему перейдут и другие регионы, платить за проезд "Тройкой" будет возможно по всей стране. Благодаря новой системе предприятия смогут завести отдельный счет и оплачивать проезд своих сотрудников. Впоследствии метро хочет сделать "Тройку" универсальным платежным средством, примерно таким же, как банковская карта.

Но быстрым переход на новую систему не будет. В метро отмечают, что на разработку уйдет год, а на отладку - еще полтора. В период "обкатки" старые "Тройки" будут работать.