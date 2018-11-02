Пропавших под Смоленском детей нашли невредимыми

В Смоленской области нашли пропавших малолетних братьев. По информации УМВД по Смоленской области, дети были обнаружены в деревне в полутора километрах от дома и доставлены к месту жительства.

- Противоправных действий в отношении детей не совершено, - рассказала начальник пресс-службы Смоленского УМВД Наталья Гуреева.

Представитель полиции уточнила, что мальчики вышли на связь с матерью, позвонив ей по телефону, после чего было установлено их местонахождение. Деревня, где их нашли, - заброшенная. Где они провели две ночи, сейчас выясняется.

Напомним, около пяти часов вечера 31 октября двенадцатилетний и шестилетний братья ушли из дома в деревне Ясинец Краснинского района и домой не вернулись. Мать заявила о пропаже сыновей лишь через сутки. В розыске детей участвовали сотрудники полиции, СУ СК России по Смоленской области, спасатели, кинологи, добровольцы из поисково-спасательного отряда "Сальвар".

По факту безвестного исчезновения детей следственные органы регионального СУ СК РФ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Несмотря на то, что мальчики нашлись, расследование дела продолжится - для установления всех обстоятельств произошедшего.

- Сейчас выясняются обстоятельства ухода несовершеннолетних, в том числе побудившие их на это причины, - рассказали в ведомстве. - В ходе расследования дела будут изучены условия проживания и обучения детей, дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Между тем в полиции сообщили, что на учете как неблагополучная семья не состояла.