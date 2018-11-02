Пропавшего при пожаре в Нижегородской области ребенка нашли мертвым

В Нижегородской области при разборе сгоревшего дома на базе отдыха в деревне Соболиха предварительно нашли тело пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Сейчас силовики проводят детальный осмотр места происшествия, назначены криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымаются документы.

Напомним, пожар на базе отдыха произошел сегодня ранним утром. В это время в коттедже находилось 14 детей и двое взрослых. Всех их эвакуировали в соседнюю базу отдыха. Среди отдыхавших были школьники из Москвы и Нижегородской области.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.