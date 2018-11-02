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02.11.2018 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал причины возгорания в доме под Пензой с погибшими детьми

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Следователи СУ СК по Пензенской области озвучили предварительные причины пожара в жилом доме, где в ночь на пятницу погибли мужчина и двое несовершеннолетних детей его сожительницы. Мать в ту ночь была на работе.

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По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неисправности или перегрузки электропроводки. Жилье было съемным. Семья арендовала его у местной жительницы на протяжении полутора лет.

Как уточнили в СУ СК по Пензенской области, при осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, других повреждений не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти и пожарно-техническая, которая должна прояснить причины возгорания.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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