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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК РФ завершил расследование дела экс-мэра Нижнего Новгорода

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

Расследование уголовного дела бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области и экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина завершено. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В Архангельске бывшего борца с коррупцией обвинили во взяточничестве

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также в соучастии в похищении человека. Кроме того, обвинение в похищении человека и превышении должностных полномочий предъявлено Евгению Воронину и Роману Маркееву (пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ, часть 5 статьи 33 и пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2004 году Воронин, занимая должность начальника отдела в ГУВД Нижегородской области и желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Сорокина, разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией.

Реализуя этот план, сотрудники милиции, в числе которых был Маркеев, выследили потерпевшего, насильно поместили его в автомобиль Сорокина и вывезли в лес, где чиновник применил к нему насилие, а также угрожал применением насилия. Получив информацию, похищенного отпустили.
Кроме того, в 2013 году, в период исполнения Сорокиным обязанностей главы Нижнего Новгорода, один из предпринимателей оказал ему услугу имущественного характера на сумму свыше 30 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе при решении входящих в компетенцию Сорокина вопросов в сфере земельного, градостроительного и иного законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности в Нижнем Новгороде.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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