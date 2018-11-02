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02.11.2018 12:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске бродячему псу вживили уникальный протез

Текст: Наталья Граф (Томск)
Пёс Шанс использует лапу как родную и, кажется, не видит никаких отличий. Фото: Благотворительный фонд помощи животным "Варежка" Пёс Шанс использует лапу как родную и, кажется, не видит никаких отличий. Фото: Благотворительный фонд помощи животным "Варежка"
Пёс Шанс использует лапу как родную и, кажется, не видит никаких отличий. Фото: Благотворительный фонд помощи животным "Варежка"

Новосибирские ветеринары успешно провели первое в России остеоинтегрируемое протезирование тазовой конечности у собаки. Биопокрытие для имплантата создали томские ученые.

Бродячий пес Шанс потерял заднюю лапу в результате автоаварии. Тяжело раненую собаку спасли волонтеры. Они выходили пса и обратились за помощью к ветеринарам.

Фото: Ветеринарная клиника "БЭСТ"
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- Для собаки мы разработали индивидуальный имплантат на основании запатентованной технологии протезирования, - рассказывает ветеринарный врач клиники Сергей Горшков. - Суть методики заключается в следующем: специально изготовленный индивидуальный протез с покрытием вживляется в кость и срастается с тканями, обеспечивая надежную фиксацию без инфицирования.

На первом этапе Шансу сделали томографию тазовых конечностей. Затем спроектировали 3D-модель протеза с помощью программы-планировщика. После корректировки искусственную лапу распечатали на 3D принтере.

- Одна из главных проблем при протезировании - отторжение, - рассказал "РГ" доцент Научно-образовательного центра Томского политехнического университета Сергей Твердохлебов. - Поэтому наша задача была нанести на имплантат покрытие из фосфатов кальция, чтобы обеспечить его интеграцию с костью. Для нанесения таких покрытий мы разработали с нашими партнерами новую установку микродугового оксидирования.

После операции ветеринары зафиксировали протез внешним экзопротезом, изготовленным из поликапролактона. После реабилитации Шанс чувствует себя хорошо и использует протез "100% времени с полной опороспособностью".

Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
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- Все прошло замечательно! - рассказывают волонтеры. - Пёс использует лапу как родную и, кажется, не видит никаких отличий. Раньше он больше удивлялся, что лапы нет, а теперь все стало на свои места. Теперь Шанса почти невозможно застать без движения. Мы ищем ему заботливых хозяев.

Это уже не первый случай, когда домашние питомцы участвуют в исследованиях медиков в области ортопедии и получают шанс на нормальную жизнь. Как сообщала "РГ", в прошлом году новосибирские ветеринары успешно вживили экспериментальные протезы животным, перенесшим ампутацию. Первыми четвероногими пациентами, для лечения которых были применены томские покрытия для имплантатов, стали коты Томас и Кутузов. Теперь они ходят на четырех лапах.

А этим летом медики и ученые вживили имплантат для большой берцовой кости травмированной собаке в Центре Илизарова в Кургане. Материал, из которого он изготовлен, представляет собой композицию из полимолочной кислоты и фосфата кальция и является полностью биодеградируемыми. После восстановления костного дефекта имплантат полностью растворяется. По словам ученых, аналогов томским имплантатам пока не существует. В будущем с их помощью врачи смогут оперировать тяжелейшие травмы, в том числе лица и головы, и восстанавливать костную ткань онкобольным.

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