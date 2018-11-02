В Омске 16 рожениц эвакуировали из роддома из-за угрозы взрыва

Шестнадцать беременных эвакуировали из родильного дома №2 в Омске из-за угрозы взрыва.

Ранним утром сотрудники родильного дома обнаружили у регистратуры учреждения подозрительную коробку. Медики сообщили о случившемся в полицию и приступили к эвакуации пациенток.

- Одну из женщин, которая должна была вот-вот родить, срочно перевезли в роддом №6, - рассказала "РГ" представитель минздрава региона Светлана Оспенникова. - Еще 15 беременных перевезли в расположенную неподалеку детскую больницу.

Как стало известно, полицейские и саперы обследовали здание, взрывных устройств обнаружено не было. В настоящее время работа родильного дома восстановлена, беременные пациентки вернулись в свои палаты.