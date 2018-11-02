52 пострадавших в Керченском колледже получили выплаты в полном объеме

Семьи 52 пострадавших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже получили выплаты из резервного фонда крымского правительства в полном объеме. Об этом заявила вице-премьер Совета министров РК Алла Пашкунова.

- Выплаты 52 пострадавшим осуществлены в полном объеме согласно официальному списку, - отметил она. - Всего из средств резервного фонда Совета министров РК перечислены 26 миллионов рублей. В частности, пострадавшей Наталье Калиниченко денежная выплата поступила на расчетный счет 26 октября 2018 года в полном объеме - в размере 500 тысяч рублей.

Ранее мэрия Керчи опровергла информацию о том, что пострадавшей Наталье Калиниченко отказали в компенсации из бюджета. Деньги были зачислены, как только отец девушки выполнил необходимую формальность - предоставил необходимое заявление от дочери. Сейчас Наталья проходит лечение в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. А отец, также находящийся в столице с дочерью, может обратиться в банк и получить деньги.

Кстати, сегодня одного из пострадавших в колледже выписали из Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко и перевели на амбулаторное лечение. Всего в крымских медучреждениях на лечении находятся 10 пострадавших, из них семь подростков.