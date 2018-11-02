На Кубани после паводка медпомощь оказали 722 жителям

Более 700 человек обратились за медицинской помощью после паводка в Краснодарском крае, сообщили в пятницу в оперативном штабе на месте ЧС.

Как выяснилось, 690 жителей получили медицинскую помощь амбулаторно, в больницах остаются 26 подтопленцев. Всего, по последним данным, медпомощь, понадобилась 722 кубанцам.

Напомним, из-за наводнения в результате обильных дождей оказались подтоплены 30 населенных пунктов региона. Стихия ударила по Туапсинскому и Апшеронскому районам Кубани, а также части Сочи.

В результате ЧС погибли шесть человек. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел.