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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале нашли девушек, повредивших картину Дали во время селфи

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Установлены личности посетительниц екатеринбургской галереи, которые во время селфи повредили полотно Сальвадора Дали. Возбуждать против них уголовное дело не будут.

Фото: MICHAEL SOHN / AP
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Напомним, 27 октября представители центра искусства, что на улице Ленина в Екатеринбурге, обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что посетители выставки причинили ущерб двум экспонатам. По данным галеристов, группа девушек делала селфи и сломала раму и стекло у картины Франсиско Гойи, а у работы Дали - повредила само полотно.

Сотрудники полиции выяснили, кем являются девушки и опросили их.

"Они рассказали, что приехали на выставку из Челябинска. Во время экскурсии одна из них решила сделать фото на фоне картины. При этом она случайно задела конструкцию, на которой размещалось полотно, и она упала. В результате картина получила повреждение", - сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Полиция приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях девушки состава преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск Селфи: модное, но опасное увлечение
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