В музее, где гость повредил картину Дали, написали заявление в полицию

Замдиректора картинной галереи, где несколько дней назад посетительница повредила работу Сальвадора Дали, написал заявление в полицию.

Напомним, 27 октября в центре искусства на улице Ленина в Екатеринбурге девушки делали селфи и одна из них задела конструкцию, удерживающую две картины: в итоге у у картины Франсиско Гойи сломаны рама и стекло, а у работы Дали - повреждено само полотно. Это оригинал из частной коллекции владельца галереи, работа входит в собрание "Капричос".

"В дежурную часть поступило сообщение, что в галерее женщина случайно толкнула стенд, на котором были размещены два экспоната. Картина Дали в результате падения оказалась повреждена разбившимся стеклом. Полотно Гойи не пострадало", - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заместитель директора галереи в письменной форме обратился в полицию с просьбой привлечь виновницу случившегося к ответственности.

Хотя саами девушки в беседе с правоохранителями сказали, что уронили стенд случайно, устроители выставки считают иначе. "Это тяжелая конструкция, которая была установлена таким образом, что ее случайно уронить невозможно. Ее невозможно задеть плечом, чтобы она упала", - пояснили РИА Новости организаторы.

Нанесенный экспонату ущерб пока не определен. Галеристы направили запросы для проведения экспертизы в музеи Екатеринбурга, Москвы и Германию, где была куплена картина. По итогам проверки специалистов станет понятно, возможна ли реставрация и во сколько она обойдется.