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2 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 383-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О рекламе"

Дата подписания 30 октября 2018 г.
Опубликован 2 ноября 2018 г.

Документ является поправкой к

Закон "О рекламе"

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон о запрете на рекламу диссертаций

Принят Государственной Думой 16 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Внести в статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2010, N 21, ст. 2525; 2013, N 43, ст. 5444; N 48, ст. 6165; 2018, N 31, ст. 4851) изменение, дополнив ее пунктом 10 следующего содержания:

"10) услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.".

Президент Российской Федерации В. Путин