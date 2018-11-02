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Рубрика: В мире

США ввели санкции для ограничения операций с золотом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, которые должны блокировать операции с золотым запасом Венесуэлы. Эмбарго не позволят американским гражданам торговать драгоценным металлом из южноамериканской страны.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Санкции коснутся "незаконных транзакций" Венесуэлы, связанных с золотом. Вашингтон намерен помешать властям страны "расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях", передает ТАСС.

Секретарь Казначейства совместно с государственным секретарем также получают возможность блокировать имущество любого лица, имеющего прямое или косвенное отношение к правительству Николаса Мадуро.

В Венесуэле в этом году добыли свыше 20 тонн золота, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов. Основным его покупателем стала Турция.

Решение Вашингтона о введении санкций в отношении Венесуэлы было принято после президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро. Белый дом отказался признавать итоги этих выборов.

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