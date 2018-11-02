Тест-драйв BMW 430i Cabrio: Незаменимый атрибут красивой жизни

Наверное, ноябрь - не лучшее время для кабриолета, хотя я знаю смельчаков, которые, облачившись в пуховик и шапку-ушанку, ездили на них и в крещенские морозы. Но ведь совсем недавно в Москве было +20 градусов, солнце подсвечивало осенние листья всех оттенков красного, оранжевого и желтого, стоял полный штиль и звенящая тишина - лучший антураж для того, чтобы совершить неспешный променад по городу на автомобиле без крыши. Делимся воспоминаниями о BMW 430i Cabrio.

Казалось бы, это просто кусок железа над головой. Есть он или же его нет - в общем-то, разница невелика. Рассуждая подобным образом, я еще никогда так не ошибался.

Складывание крыши радикально меняет ваше восприятие и автомобиля, и окружающей действительности. Все становится очень громким, мир приближается. Вы уже не отделены от него пирогом из железа, стекла и пластика. На скорости больше 60 км/ч звуки оглушают, но вместе с тем акустическая картина более естественна, нежели в обычном авто - нет всевозможных поскрипываний, потрескиваний, "сверчков", которые со временем возникают в салоне любого автомобиля. Только беснующийся ветер и тугое посвистывание проносящихся мимо машин.

Оптимальный скоростной режим при езде без крыши - 40-45 км/ч. На такой скорости успеваешь насладиться городом, не оглохнуть и не замерзнуть. Хотя если включить "печку" и подогрев сидений на полную мощность, а также активировать обдув шеи горячим воздухом (гениальная опция, доступная лишь кабриолетам), то холодно не будет и на 90-100 км/ч.

Второй приятный момент - тонны внимания, которое соседи по потоку и пешеходы дарят кабриолету. На вас будут смотреть абсолютно все, половина точно улыбнется, а каждый третий покажет поднятый вверх большой палец. Согласитесь, даже сложные жизненные ситуации переживать проще в такой позитивной обстановке. На складывание/поднятие крыши уходит около 20 секунд, механизм можно активировать на ходу, на скорости до 30 км/ч.

Что касается BMW 430i Cabrio, то баварская "четверка" - в техническом плане та же "тройка" с двумя дверьми, а "четверка-кабриолет" - "тройка" с двумя дверьми и без крыши. К чему я здесь привожу генеалогическое древо моделей? К тому, что месяц назад на Парижском автосалоне мы увидели новое поколение BMW 3 Series в кузове G20. А значит, "четверка" также скоро уступит место под солнцем своему преемнику. Впрочем, года совершенно не делают этот автомобиль хуже.

BMW 430i - сбалансированное и приятное во всех аспектах авто. Хоть свет уже увидело новое поколение 3 Series, у меня язык не поворачивается назвать экстерьер этой машины старомодным. Полностью светодиодная передняя оптика с фирменным агрессивным прищуром, узнаваемая корма и эталонно грациозный профиль, особенно со сложенной крышей, когда 430i Cabrio, да еще и в красном цвете, принимает поистине "киношный" вид.

А вот внутренний мир автомобиля в новой генерации сделал большой шаг вперед. Впрочем, будучи эстетически консервативным (по большей части, из-за не огромного количества не глянцевого простого черного пластика на центральной консоли), салон кабриолета не проигрывает новому поколению в эргономичности. Управляющие элементы находятся на своих местах, и владелец любой BMW, я уверен, в этом салоне разберется наощупь.

Единственное, с чем я не согласен в интерьере кабриолета, - аналоговая приборная панель. Благо, есть возможность выбрать цифровую. Под капотом автомобиля установлен двухлитровый бензиновый турбомотор с отдачей в 249 л. с. и 350 Нм крутящего момента. Первую "сотню" 430i с таким двигателем штурмует за 5,8 секунды. Привод, на выбор, как задний, так и полный. Тестовый автомобиль был полноприводным.

Трансмиссия - классический гидротрансформаторный "автомат" ZF с 8 передачами. Больше всего в управлении машиной поразили именно его настройки. Он настолько мягок, обеспечивает настолько бесшовные, плавные переключения, что начинают закрадываться сомнения, не в "семерке" ли вместо "четверки" я сижу, да и вообще, это точно BMW? Характер АКПП совершенно не боевой и не баварский, однако интересное наблюдение заключается как раз таки в том, что, несмотря на это, он прекрасно подходит нашему кабриолету, на котором не хочется ехать агрессивно, и который располагает к расслабленной езде.

При этом двигателя хватает более чем. При необходимости сорваться со светофора, совершать быстрые обгоны - для решения повседневных динамических задач двухлитровый турбомотор подготовлен. Расход - 11-13 литров на 100 км.

Последний и вместе с тем самый важный вопрос - вопрос практичности. BMW 430i Cabrio оснащен жесткой металлической складываемой крышей, а это значит, что в холодное время года на нем можно передвигаться как на обычном автомобиле с фиксированной крышей - будет так же тепло. Волнительный момент - насколько вредно воздействие постоянно замерзающей и оттаивающей воды в межсезонье для механизмов складывания крыши. Как минимум, я бы советовал не выезжать с мойки сразу же, как только машину помыли, а подождать какое-то время, чтобы микрокапельки в щелях и пазах также высохли.

Ну и, конечно, не стоит надеяться, что на "четверке" без крыши вы сможете ездить в супермаркет за продуктами для всей семьи. Даже когда крыша поднята, механизм съедает почти все полезное пространство багажного отсека. Так что либо ходить в магазин у дома, либо иметь второй автомобиль - на случай масштабных перевозок.

Цены на BMW 4 Series Cabrio стартуют от 3 миллионов 60 тысяч рублей.