Трамп признался, как часто говорит правду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему нравится говорить правду, поэтому он всегда делает это, если может.

Как уточняет "Газета.Ru", во время интервью американского лидера попросили "не лгать". На что Трамп ответил, что "старается" говорить только правду.

Он уточнил, что если его слова вдруг оказываются неверными, то это потому что "иногда где-нибудь происходит что-нибудь наоборот".

Ранее Трамп назвал себя "правильным человеком", который смог предотвратить ядерную войну своими действиями.