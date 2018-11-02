Трамп рассказал о предотвращенной им ядерной войне

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратил внимание своих сторонников на его усилия по сохранению мира во всем мире.

Выступая в штате Миссури, глава Белого дома заявил, что только действия правильного человека, как себя нескромно назвал Трамп, позволили избежать ядерной войны. Большим достижением он считает свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне этого года.

Напомним, в Сингапуре состоялся саммит, по итогам которого главы двух государств договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян прекратил ракетные и ядерные испытания.

Новая встреча президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться уже в январе следующего года.

Место проведения встречи еще не определено, сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo, ссылаясь на дипломатический источник в Вашингтоне.

Тем временем дочь президента США Иванка отменила запланированный в Южную Корею визит из-за разногласий между Вашингтоном и Сеулом в отношении Северной Кореи.

"Переговоры по ядерной проблеме КНДР идут не так, как хотелось бы США. Кроме того, у Соединенных Штатов и Южной Кореи разные подходы к вопросу о санкциях в отношении Пхеньяна", - цитирует печатное издание слова неназванного источника.