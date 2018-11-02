УАЗ не собирается отправлять "Буханку" на пенсию

Руководитель департамента по связам с общественностью УАЗа Алексей Дмитриев рассказал о том, что "Буханка" и "Хантер" пока останутся на конвейере завода и будут собираться до тех пор, пока на них будет спрос.

В 2019 году они будут меняться. Например, экскурсионная версия, которую получил "Патриот" в этом году, появится и у этих моделей.

Вполне возможно, что доработка приведет к подорожанию новых модификаций по сравнению с базовыми автомобилями. Сейчас стоимость "Буханки" и "Хантера" стартует с отметки в 643,8 тысячи рублей и 659,9 тысячи рублей соответственно. Экспедиционный "Патриот" стоит от 1 млн рублей, а базовая версия - от 746,5 тысячи рублей.

В эфире "Радио Автодор" Дмитриев также подтвердил информацию, что очередное плановое обновление модели УАЗ "Патриот" ожидается в 2019 году: у автомобиля появится современный 6-ступенчатый "автомат". В то же время возвращение дизельного двигателя на внедорожник пока ждать не стоит.

Отметим, что "РГ" одна из первых протестировала обновленный "Патриот". Вы можете ознакомиться с нашим материалом. Кроме того, недавно мы испытали юбилейную версию "Буханки", материал на эту тему мы опубликуем в эти выходные. Следите за обновлениями на сайте "РГ".