Ушаков рассказал о формате встреч Путина и Трампа

В ближайшее время президентам России и США Владимиру Путин и Дональду Трампу предстоят как минимум две встречи: во Франции и в Аргентине.

"На "двадцатке" продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая", - сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Впрочем, беседа глав государств в Аргентине пока что в стадии согласования. "Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока", - сказал Ушаков.

Во Франции оба лидера окажутся 11 ноября, там пройдут торжественные мероприятия по случаю столетия перемирия в Первой мировой войне. Саммит G20 в Аргентине состоится 30 ноября - 1 декабря.