В Кремле призвали немедленно освободить Вышинского

Журналист Кирилл Вышинский, задержанный на Украине, должен быть освобожден, и без промедления, считают в Кремле.

"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для каких-либо обменов", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему Москва не хочет обменять Вышинского на осужденного украинца Романа Сущенко.

Песков назвал задержание Вышинского "непосредственным нарушением вообще всех международных правил, принципа свободы прессы". "Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", - аргументировал он.

Напомним, что ранее президент заявил, что арест Вышинского - "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей".

Вопрос Пескову на брифинге задавал украинский журналист. "Его (Вышинского - прим. "РГ") деятельность на Украине ничем не отличалась, например, от того, чем занимаетесь в Москве вы, - сказал ему пресс-секретарь главы государства. - И мы приветствуем, что вы в Москве, и вы знаете, что ваша работа в Москве не встречается ни с какими ограничениями. Мы только вчера вас смотрели на Первом канале в программе "Большая игра", если я не ошибаюсь". "Но, при этом, мы с сожалением констатируем, что российские журналисты в Украине не имеют возможности вот так появляться в центральном эфире", - констатировал представитель Кремля.