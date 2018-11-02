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Рубрика: ПДД

В МВД подтвердили планы об отмене знака "Шипы"

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В скором времени россиянам не нужно будет клеить знак "Шипы" на свои машины.

Как говорится в письме заместителя министра внутренних дел России Михаила Ваничкина, которое он отправил в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского, этот опознавательный знак на автомобилях утратил свою актуальность, всеми профильными ведомствами уже согласован проект постановления об отмене правила о его обязательной установке.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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На данный момент проект постановления внесен в правительство РФ, в ведении которого находится принятие решения об издании документа, сообщает ТАСС.

Напомним, знак "Шипы" стал обязательным к установке на заднем стекле автомобиля, если он оборудован шипованными шинами, в апреле прошлого года. За отсутствие этого знака в Кодексе об административных правонарушениях даже предусмотрен штраф 500 рублей.

Ранее эксперт Илья Огородников также усомнился в практической пользе наклейки.

"В современном мире, где даже отечественные автомобили оснащены вспомогательными электронными ассистентами движения, а многие автовладельцы выбирают фрикционную зимнюю резину, актуальность знака "Шипы" минимальна. Так что отказ от его использования выглядит очевидным", - рассказал он.

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