В МВД подтвердили планы об отмене знака "Шипы"

В скором времени россиянам не нужно будет клеить знак "Шипы" на свои машины.

Как говорится в письме заместителя министра внутренних дел России Михаила Ваничкина, которое он отправил в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского, этот опознавательный знак на автомобилях утратил свою актуальность, всеми профильными ведомствами уже согласован проект постановления об отмене правила о его обязательной установке.

На данный момент проект постановления внесен в правительство РФ, в ведении которого находится принятие решения об издании документа, сообщает ТАСС.

Напомним, знак "Шипы" стал обязательным к установке на заднем стекле автомобиля, если он оборудован шипованными шинами, в апреле прошлого года. За отсутствие этого знака в Кодексе об административных правонарушениях даже предусмотрен штраф 500 рублей.

Ранее эксперт Илья Огородников также усомнился в практической пользе наклейки.

"В современном мире, где даже отечественные автомобили оснащены вспомогательными электронными ассистентами движения, а многие автовладельцы выбирают фрикционную зимнюю резину, актуальность знака "Шипы" минимальна. Так что отказ от его использования выглядит очевидным", - рассказал он.