В Сети появился трек Монеточки из хоррора дочери Надежды Михалковой

На YouTube-канале актуальной певицы Лизы Монеточки опубликована песня "Не хочу ничего знать", вошедшая в саундтрек фильма ужасов Надежды Михалковой "Проигранное место", режиссерского дебюта последней.

Произведение выполнено в типичной манере Лизы - в жанре сиротского минимализма.

В текстовой его части Монеточка сообщает, что уже не верит в чудеса и предсказания разных околорелигиозных шарлатанов и адептов культов, ее мозг переполнен - "закончилось место". И она отказывается впитывать любую новую информацию.

Так что теперь лирическая героиня просто ждет, когда наконец-то ее "личный ядерный гриб" подрастет до необходимого размера и все города "покроет радиоактивный пепел".

"Композиция с сегодняшнего дня доступна на цифровых площадках Apple Music, iTunes, GooglePlay, Яндекс.Музыка, VK Music", - говорится в сообщении пресс-службы хоррора, которое цитирует РИА Новости.

"Проигранное место" вышло в российский прокат 1 ноября.

Ранее Монеточка снялась в музыкальном оммаже дилогии Балабанова "Брат", за что подверглась критике.

Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) родилась в 1998 году в Екатеринбурге. Дебютный альбом певицы датирован 2016 годом.

Рецензию "Кинократии" на фильм "Проигранное место" можно прочитать здесь.