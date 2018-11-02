Видео: Кто издавал посторонние звуки в телетрансляции "Формулы-1"

Стала известна личность мужчины, издававшего звуки во время гонки "Формулы-1" в США, которые развеселили фанатов серии.

Напомним, что во время прямого эфира этапа в США на "Трассе Америк" телезрители услышали посторонние звуки, которые можно описать примерно как "няууу". Большая часть комментаторов постаралась проигнорировать это. Но некоторых, например, испанцев, эти звуки сильно рассмешили.

Оказалось, что человека, "озвучившего" заезд болидов, снял на видео пользователь Twitter Луис Баэса. Они находились на башне, стоящей на автодроме. Сосед Баэсы заметил установленный там же микрофон, который оказался включенным. Позднее Луис выложил на своей странице видео "озвучки".

Гран-при США, проходивший на "Трассе Америк" 21 октября, завершился победой финна Кими Райкконена из команды "Феррари". Несмотря на то, что состоялись еще не все этапы, чемпион "Формулы-1" определился досрочно на Гран-при в Мексике. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира, набрав 358 очков. Оставшиеся два этапа не позволят его ближайшему преследователю из "Феррари" Себастьяну Феттелю (294) обойти британца. Отыграть можно будет не более 50 очков.