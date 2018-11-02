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02.11.2018,  
12:25
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Возвращение "Вождей": английские танки Chieftain восстановят в Ираке

Наряду с приобретением современных образцов бронетанковой техники, вроде Т-90С и БМП-3, в Ираке продолжаются работы по возвращению в строй боевых машин, оставшихся еще от армии Саддама Хусейна.

В войска стали поступать китайские Тип 59, Тип 69-II, советские Т-55 и Т-72М1.

В настоящее время также решено возобновить поставки танков Chieftain ("Вождь") английского производства. Несколько машин этого типа пытались отремонтировать на заводе в Басре еще в 2015 году.

Однако, судя по всему, качество выполненных работ было низким. В результате данная боевая техника так и не смогла принять действенное участие в боевых операциях против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Фото: 玄史生 / youtube.com
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Иракские источники сообщают, что сейчас речь идет уже о 20 танках данной модели, которые пополнят батальон в городе Кербела.

Бронированные "Вожди" были захвачены в ходе восьмилетней войны с соседним Ираном. Всего у войск Исламской республики была отбита практически треть из почти 900 имевшихся у них машин.

После поражения в Кувейте и больших потерь в бронетехнике иракцы решили пополнить этими трофеями свои подразделения. Правда, в ходе отражения американской агрессии 2003 года они себя никак не проявили и длительное время простаивали без дела.

На размещенных в Сети фотографиях рядом с Chieftain запечатлен бронированный тягач БТС - 5 украинского происхождения. Всего до 2010 года иракцы получили более восьми десятков таких машин. Они очень редко попадают в фотообъективы, даже существовало мнение, что большая часть была потеряна.

Судя по фото, один из таких БТС продолжает оставаться на ходу.

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