Вышел первый трейлер нового фильма с "Матерью Драконов"

На YouTube-канале компании Eagle Films опубликован первый трейлер криминального триллера "Вне подозрений" (Above Suspicion) - с Эмилией "Матерью Драконов" Кларк в главной женской роли.

Девушка выглядит сурово - нет и следа от той нежной барышни, что предстала зрителю в первых сезонах прославившей ее "Игры престолов".

В основе сценария за авторством номинанта "Золотого глобуса" Криса Джеролмо ("Миссисипи в огне", американская адаптация сериала "Мост") - реальная история молодого агента ФБР, который, получив назначение в Кентукки, находит там сексота в лице местной красавицы. "Для девушки, увязшей в среде социальных отбросов, связь с агентом становится единственной надеждой на спасение. Однако у героя свои планы на будущее. Которое, впрочем, готовит катастрофу для обоих любовников", - стращает синопсис.

Постановщик - Филлип Нойс ("Слепая ярость", "Игры патриотов", "Власть страха").

В ролях: Джек Хьюстон ("Подпольная империя", "Мистер Мерседес"), Тора Бёрч ("Красота по-американски"), Джонни Ноксвил (франшиза "Чудаки"), Карл Глусман ("Неоновый демон", "Под покровом ночи"), Крис Малки ("Твин Пикс", "Лучше звоните Солу").

Дата премьеры пока не названа.