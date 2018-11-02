Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2019 года в Ашхабаде

Столица Туркменистана - по инициативе его руководства - избрана местом проведения очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Оно намечено на май следующего года в Ашхабаде, сообщил исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев на заседании СГП в Астане, информирует БЕЛТА.

По словам Лебедева, на сегодняшнем заседании в узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия СНГ. "При этом были высказаны конкретные замечания и предложения, направленные на дальнейшее совершенствование нашей совместной деятельности. Все инициативы и предложения, которые прозвучали в выступлениях глав делегаций, будут тщательно проанализированы Исполнительным комитетом СНГ с целью подготовки документов по их практической реализации на уровне уставных и отраслевых органов Содружества", - отметил руководитель Исполкома Содружества.

Как ранее информировал "СОЮЗ", среди 15 пунктов актуальных тем на рассмотрение премьеров вынесена Концепция сотрудничества государств СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и план основных мероприятий по ее реализации. Еще один проект повестки дня - Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ составлен в целях дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества в этой сфере.

В Астане подготовлен к ратификации документ об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ. Он позволит исключить сокрытие капиталов и уклонение от налогообложения, а следовательно - придаст ускорение развитию торгово-экономического сотрудничества.

На рассмотрение глав правительств внесено и Соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях стран СНГ. Проект соглашения направлен на разработку совместных мер по развитию лесопатологического мониторинга.