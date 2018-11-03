Фигуристы Забияко и Энберт впервые победили на этапе серии Гран-при

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями в соревнованиях спортивных пар в рамках третьего этапа серии Гран-при в Хельсинки. Впервые этот дуэт стал лучшим на этапе Гран-при.

Сегодня Наталья и Александр представили произвольную программу, за которую набрали 130,92 балла. Их результат по сумме двух выступлений составил 198,1 балла. Вторыми стали итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе - 185,77. А замкнул тройку еще один российский дуэт: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин по сумме двух прокатов заработали 185,61 балла.

Позднее сегодня состоятся прокаты произвольной программы у танцевальных пар, а также у женщин. Накануне, напомним, россиянка Алина Загитова стала лучшей в короткой программе.