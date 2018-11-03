Козак: Правительство наведет порядок на АЗС

Ввести государственно регулирование цен на топливо в России невозможно, но это не означает, что ситуацию можно пустить на самотек. Так, правительство будет наводить порядок на заправках независимых от крупных компаний операторов, особенно в Якутии и Забайкалье, где творится "много безобразия, часто есть некачественное топливо".

Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий отрасль, в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на "России 1". "Но (независимые заправки) обеспечивают доступность топлива для граждан, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, Якутии, Забайкальском крае. Если жестко и быстро наводить порядок, то (мы) можем привести к коллапсу в некоторых регионах. Представьте, если сейчас в Якутии закроются все АЗС - там 100 процентов принадлежит независимым", - подчеркнул Козак, заверив, что действовать будет "жестко, но деликатно".

Он рассказал, что, несмотря на наличие элементов регулирования в топливных оптовом и розничном сегментах, у правительства есть все инструменты для сдерживания потребительских цен в пределах инфляции. Если же ввести госрегулирование, то это может привести к дефициту топлива и закрытию сетей АЗС. "Есть другие варианты, они используются в разных странах и тоже считаются рыночными. К примеру, США 40 лет держали запрет на экспорт сырой нефти - без всяких пошлин, просто 40 лет насыщали собственные НПЗ и рынок нефтепродуктами, и там всегда моторное топливо было дешевое", - сказал Козак.

Вечером 31 октября вице-премьер провел совещание с крупными нефтяными компаниями и независимыми НПЗ, после чего стороны договорились подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди прочего, до конца года решено заморозить цены на заправках и опустить оптовые цены (цифры различаются в региональном разрезе), а также нарастить отгрузку топлива на внутренний рынок, в том числе независимым операторам АЗС по конкурентным ценам.

Соглашение будет действовать до 31 марта следующего года и при необходимости может быть продлено. Подробнее об условия читайте в материале "РГ".

Что касается США, то они сняли запрет на экспорт сырой нефти в 2015 году. Кроме того, в этом году страна решила распечатать и стратегический резерв нефти. В октябре и ноябре оттуда на внешний рынок должно быть поставлено около 11 миллионов баррелей (для сравнения: столько в сутки добывает нефти и газового конденсата Россия). Причина распечатывания резерва - недовольство президента Дональда Трампа и населения высокими ценами на бензин из-за дорогой нефти перед выборами в Конгресс.