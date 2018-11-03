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03.11.2018 13:43
Рубрика: В мире

МИД назвал возобновление санкций США против Ирана ударом по ДНЯО

Текст: Игорь Дунаевский
Возобновление экономических санкций США против Ирана наносит "мощный удар" по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такую оценку решению американских властей в субботу озвучили в МИД России, решительно осудив "деструктивные действия США".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договоренности", - подчеркивается в тексте заявления, где выражена поддержка СВПД и уверенность в эффективности этого механизма. В МИД РФ напомнили, что международные наблюдатели регулярно подтверждают соблюдение Ираном своих обязательств по плану, поэтому мировое сообщество "не должно допустить" крушения договоренностей "по прихоти одной страны, открыто нарушающей нормы международного права".

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В Москве выражают "глубокое разочарование и нарастающую обеспокоенность" линией американской администрации на "слом международно-правовых инструментов в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями". "США теперь наносят еще один мощный удар по ДНЯО, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу", - подчеркнули на Смоленской площади.

МИД России подверг критике "любые односторонние санкции в обход решений Совета безопасности ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с рестрикциями США против Ирана". В Москве призвали Вашингтон пересмотреть свою линию, поскольку "добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится". При этом Россия намерена "делать все необходимое" для сохранения и расширения международного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном "вопреки санкциям США".

В мире США В мире Ближний Восток Иран Правительство МИД Отмена санкций против Ирана Ядерная программа Ирана
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