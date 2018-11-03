Калужско-Рижская линия метро перейдет на поезда "Москва" к 2021 году

Поезда старого типа будут полностью сняты с Калужско-Рижской линии метро к 2021 году. К этому сроку их заменят на современные поезда "Москва", написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"К 2021 году планируем полностью убрать с этой линии другие модели", - написал мэр.

Градоначальник также объяснил, что обновление поездов необходимо из-за загруженности этой ветки метро, а поезда "Москва" более вместительны по сравнению со старыми составами. Мэр уточнил, что в 2017 году столичный метрополитен получил 33 новых поезда, а в 2018 году - уже 51 состав. В ближайшее время подземка получит еще 18 новых поездов.

Электровагоны "Москва" производятся с 2016 года заводом "Метровагонмаш". С 2018 года эти поезда производят еще и на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Поезд "Москва" способен вмещать на 15% больше пассажиров - до 2 тысяч человек. Их главные отличительные особенности - широкие дверные проемы, теплые поручни, сквозной проход по всему составу, а также наличие сенсорных интерактивных мониторов для помощи пассажирам в навигации по метро и зарядных устройств для мобильных гаджетов.