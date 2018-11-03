СК начал проверку по факту прорыва газопровода под Рязанью

В Рязанской области следователи начали доследственную проверку по факту возгорания на магистральном газопроводе в Путянинском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

По данным ведомства, ЧП произошло на 1843 километре газопровода, недалеко от села Малиновка. Произошло повреждение подземной трубы, после чего начался пожар. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, опрашивают дежурную смену и свидетелей происшествия. После того, как пожарные ликвидируют открытый огонь, следователи приступят к осмотру места прорыва. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писала "РГ", на месте прорыва газопровода полыхает столб пламени высотой до 15 метров. На месте работают экстренные службы, пожарным удалось ликвидировать возгорание травы. Магистраль перекрыта на участке проырва, идет выгорание газа. Потребители снабжаются по резервной линии.

Информация о пострадавших не поступала. Угрозы населенным пунктам нет.