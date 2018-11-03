Новости

Титул "Мисс Земля 2018" завоевала Фыонг Кхань Нгуен из Вьетнама 23:24
Александра Костенюк с победы стартовала на женском ЧМ по шахматам 23:09
В Ленобласти иномарка сбила двух детей, погибла 6-летняя девочка 22:47
Чиновников заставят декларировать находящиеся в личном пользовании машины 21:56
Уникальную мотоколяску "Циклоп" продают за 2,15 млн рублей 21:56
СК начал проверку по факту прорыва газопровода под Рязанью 21:35
15 мирных жителей погибли в Сирии при авиаударе коалиции 21:06
Под Рязанью задействовали резервную линию после прорыва газопровода 20:52
Иларион: Патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана 20:32
В Карелии жилой дом загорелся после взрыва отопительного котла 20:18
Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к польскому ребенку 20:10
На трассе в Алтайском крае столкнулись порядка 20 машин 20:09
В масштабном ДТП в Китае погибли 14 человек и пострадали 27 19:49
Под Рязанью загорелся магистральный газопровод 19:33
Крейсер "Петр Великий" вышел на учения в Баренцево море 19:31
Минэкономразвития оценит влияние ведомственных приказов на бизнес 18:40
В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек 18:37
В Самарской области завели дело по факту гибели трех детей при пожаре 18:33
СК начал проверку в отношении машиниста после ДТП с поездом на Кубани 18:30
"Динамо" и ЦСКА мячей друг другу не забили 18:29
Подозреваемый в изготовлении бомбы подросток не признает вину 18:27
По культовому циклу Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал 18:22
Умер актер и режиссер Олег Лавров 18:10
В Ленобласти произошло тройное ДТП с маршруткой 18:06
В Саратове сотрудники Росгвардии спасли из огня пожилую женщину 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 21:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку по факту прорыва газопровода под Рязанью

В Рязанской области следователи начали доследственную проверку по факту возгорания на магистральном газопроводе в Путянинском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

В Карелии жилой дом загорелся после взрыва отопительного котла

По данным ведомства, ЧП произошло на 1843 километре газопровода, недалеко от села Малиновка. Произошло повреждение подземной трубы, после чего начался пожар. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, опрашивают дежурную смену и свидетелей происшествия. После того, как пожарные ликвидируют открытый огонь, следователи приступят к осмотру места прорыва. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писала "РГ", на месте прорыва газопровода полыхает столб пламени высотой до 15 метров. На месте работают экстренные службы, пожарным удалось ликвидировать возгорание травы. Магистраль перекрыта на участке проырва, идет выгорание газа. Потребители снабжаются по резервной линии.

Информация о пострадавших не поступала. Угрозы населенным пунктам нет.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar
В Египте потерпел крушение новейший истребитель МиГ-29М
Умер актер и режиссер Олег Лавров