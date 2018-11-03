Новости

Ученые рассказали о новой опасности соли 13:07
Глава турфирмы присвоила 3,5 миллиона рублей от продажи речных туров 13:06
Хаменеи объяснил, почему США проиграют в противостоянии с Ираном 12:55
МЧС начало вывод группировки из зоны подтопления на Кубани 12:54
Три белоруса пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком 12:44
Тоннель длиной более 500 метров откроют на Варшавском шоссе 12:37
Следствие требует ареста подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы 12:33
МИД РФ раскрыл подробности встречи по Афганистану в Москве 9 ноября 12:32
Вышел трейлер третьего сезона "Настоящего детектива" 12:30
"Матч ТВ" покажет старт нового сезона Еврохоккейтура 12:25
В Иране заявили, что не боятся новых санкций США 12:12
Бывший фаворит Аллы Пугачевой лег в наркологическую клинику 12:12
Появилось видео с места столкновения поезда и КамАЗа на Кубани 12:10
Боевой робот "Уран-9" оснастили лазерной системой наведения "Охотник" 12:01
Дождливая и теплая погода ожидается в Москве 3 ноября 11:50
Уголовное дело возбуждено после ДТП с пешеходами в Тюмени 11:44
Губернатор Кубани предложил уйти в отставку главе Апшеронского района 11:40
Ученые рассказали о влиянии мобильных телефонов на появление рака 11:40
Под Иркутском в выставленном на продажу доме нашли истощенного льва 11:31
В России стартуют продажи "вседорожного" Lada Xray 11:23
В Петербурге в яму с кипятком провалился человек 11:10
Роспотребнадзор предупредил о сальмонеллезе в Малайзии 11:09
В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двоих подростков и скрылся 11:06
"Динамо"- ЦСКА - онлайн-трансляция матча РПЛ 11:01
УАЗ рассказал о судьбе легендарной модели 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие требует ареста подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы

Текст: Владислав Куликов

Следствие намерено обратиться в суд за мерой пресечения подростку, у которого нашли самодельную бомбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Как ожидается, суд рассмотрит ходатайство об аресте уже сегодня.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
СК назвал терактом взрыв в здании ФСБ в Архангельске

Как сообщает агентство, в пятницу ученик одной из столичных школ был задержан на северо-западе Москвы по подозрению в изготовлении взрывного устройства у себя дома.

Задержанному, по данным СМИ, 14 лет. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области. "При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался и общался с московским подростком", - пояснили в правоохранительных органах.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ставки по вкладам в крупных российских банках достигли максимума
Ушаков рассказал о формате встреч Путина и Трампа
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar
В УПЦ назвали сюрреализмом слова Константинополя о церкви на Украине
В Иране заявили, что не боятся новых санкций США