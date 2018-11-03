Следствие требует ареста подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы

Следствие намерено обратиться в суд за мерой пресечения подростку, у которого нашли самодельную бомбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Как ожидается, суд рассмотрит ходатайство об аресте уже сегодня.

Как сообщает агентство, в пятницу ученик одной из столичных школ был задержан на северо-западе Москвы по подозрению в изготовлении взрывного устройства у себя дома.

Задержанному, по данным СМИ, 14 лет. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области. "При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался и общался с московским подростком", - пояснили в правоохранительных органах.