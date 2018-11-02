Трое пострадавших при взрыве в Архангельске доставлены в Москву

Трое сотрудников РУФСБ по Архангельской области, пострадавших при взрыве в здании управления 31 октября, доставлены в лечебные учреждения Москвы.

Поначалу планировалось перевезти в столицу только одного пострадавшего, получившего наиболее серьезные травмы. Но в итоге было принято решение транспортировать всех троих.

- Первого ноября пострадавших доставил в Москву борт санавиации, - сообщила "РГ" начальник отдела по работе со СМИ правительства Архангельской области Светлана Белова.

Расследование взрыва продолжается. По данным следствия, утром 31 октября 17-летний студент принес в здание РУФСБ в Архангельске самодельное взрывное устройство и совершил самоподрыв.

После случившегося в учебных заведениях и других учреждениях областного центра усилены меры безопасности. В общеобразовательные школы пускают только учеников и сотрудников. В ряде учреждений на входе установили рамки металлоискателей.