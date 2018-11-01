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01.11.2018 15:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Раненного при взрыве в Архангельске сотрудника ФСБ доставят в Москву

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Одного из троих пострадавших при взрыве в здании РУФСБ в Архангельске, находящегося в более тяжелом состоянии, перевезут из Первой городской больницы в одну из клиник Москвы.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
СК проверит связь подорвавшего здание ФСБ с запрещенными организациями

- Сотрудника ФСБ доставят в столицу бортом санавиации для дальнейшего лечения, - сообщила "РГ" начальник отдела по работе со СМИ правительства Архангельской области Светлана Белова.

При взрыве на входе в здание РУФСБ в Архангельске 31 октября три сотрудника управления получили травмы различной степени тяжести. 17-летний юноша, взорвавший самодельную бомбу, погиб.

Сейчас для расследования всех обстоятельств случившегося в Архангельск прибыли два представителя центрального аппарата СК.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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