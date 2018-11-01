Раненного при взрыве в Архангельске сотрудника ФСБ доставят в Москву

Одного из троих пострадавших при взрыве в здании РУФСБ в Архангельске, находящегося в более тяжелом состоянии, перевезут из Первой городской больницы в одну из клиник Москвы.

- Сотрудника ФСБ доставят в столицу бортом санавиации для дальнейшего лечения, - сообщила "РГ" начальник отдела по работе со СМИ правительства Архангельской области Светлана Белова.

При взрыве на входе в здание РУФСБ в Архангельске 31 октября три сотрудника управления получили травмы различной степени тяжести. 17-летний юноша, взорвавший самодельную бомбу, погиб.

Сейчас для расследования всех обстоятельств случившегося в Архангельск прибыли два представителя центрального аппарата СК.